Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 03.12.2021 ereignete sich um 07:35 Uhr in der Langentalstraße ein Verkehrsunfall bei dem die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die 60-jährige Nutzerin eines VW Golf befuhr die Langentalstraße aus Richtung Helene-Lange-Straße kommend in Richtung Etzelweg. Unmittelbar nach einer dortigen Kurve kam sie mit ihrem PKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo sie mit einem Beton-Abwasserrohr kollidierte. Der VW Golf überschlug sich daraufhin und kam nach wenigen Metern im Straßengraben zum Stehen. Die Frau erlitt einen Schock und leichte Verletzungen und musste aufgrund des entstandenen Totalschadens an ihrem Fahrzeug von Kräften der verständigten Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen war die Langentalstraße bis ca. 09:15 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. | PIZW

