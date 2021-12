Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021, um 23:55 Uhr wurde eine 19-jährige Frau aus Feuchtwangen in der Alleestraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass die Frau mit 1,18 Promille alkoholisiert war, was ein Schnelltest vor Ort ergab. Der Frau wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf sie kommt nun eine nicht unerhebliche Geldbuße, sowie ein längeres Fahrverbot zu. Die zuständige Führerescheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. | pips

