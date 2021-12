Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Motorrades

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum Mittwoch, den 01.12.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, den 03.12.2021, 16:30 Uhr ereignete sich in er Bitscher Straße, Pirmasens der Diebstahl eines Motorrades. Bisher unbekannter Täter entwendete aus einem nicht verschlossenen Schuppen die Kawasaki Ninja ZX-10R, bei welcher der Zündschlüssel steckte. Dem 30-jährigen Fahrzeughalter ist ein Schaden in Höhe von 2.000,00 Euro entstanden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell