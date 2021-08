Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0872

Nach einem Raub am Mittwoch (18.8.) gegen 23.30 Uhr in Dortmund-Scharnhorst sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten eine 16-Jährige aus Tönisvorst und ein 18-Jähriger aus Dortmund an der Haltestelle "Droote" die U-Bahn verlassen. So wie zwei ihnen unbekannte junge Männer. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz in der Straße Droote - zwischen der Haltestelle und dem Wohnhaus in Höhe der Hausnummer 51 - liefen die Unbekannten auf das Paar zu. Sie schlugen die 16-Jährige und traten den 18-Jährigen - auch als dieser bereits am Boden lag. Das Duo entwendete die Bluetooth Box der beiden und flüchtete über den parallel zur Bahnlinie verlaufenden Fußweg.

Das bei der Tat leicht verletzte Paar beschrieb beide Täter wie folgt: etwa 18 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schwarzer Kapuzenpullover, graue Jogginghose, weiße Sneaker, arabischer Akzent.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

