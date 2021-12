Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021, um 15:05 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus Pirmasens in der Winzler Straße, Pirmasens einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser wurde bei dem Mann eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt zu. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell