POL-PDPS: Nachtragsmeldung zum Presseaufruf vom 02.12.2021: Vermeintliches Kamerateam in der Kirchbergstraße

Nachdem am Dienstag, den 30.11.2021, ein vermeintliches Kamerateam bei einer 81-jährigen Frau aus Pirmasens klingelte, um sie zu interviewen, meldete sie dies bei der Polizei in Pirmasens, da ihr der Sachverhalt merkwürdig vorgekommen war. Am 03.12.2021 konnte nun in Erfahrung gebracht werden, dass es sich tatsächlich um ein echtes Kamerateam handelte, welches im Auftrag von Pro7 mehrere Pirmasenser/innen interviewte. Grund der Interviews sei ein Datenleck, bei der angeblich die personenbezogenen Daten vieler Kunden offengelegt wurden. pips

