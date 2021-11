Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Vorfahrt missachtet (26.11.2021)

Gottmadingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Einmündung Hauptstraße / Rielasinger Straße ereignet hat. Ein von der Rielasinger Straße kommender 81-jähriger Mercedes-Fahrer wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei den Mazda einer vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Fahrerin eines Mazda. Bei der Kollision verletzte sich die Frau leicht. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden.

