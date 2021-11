Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Einbruch in Präzisionstechnik-Firma (25.11.2021)

Spaichingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Straße "Eschenwasen" gewaltsam eingedrungen. Im Innern durchsuchten die Täter mehrere Räume und brachen Schränke auf. Ob die Täter etwas entwendet haben, konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Sachschaden, welcher beim Einbruch entstand, dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Personen, die in dieser Nacht Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell