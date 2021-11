Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Biesingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Kreisverkehr (26.11.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Rund 6.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Kreisverkehr der Kreisstraßen 5705 und 5701 verursacht hat. Ein aus Biesingen kommender 57-jähriger Dacia Duster-Fahrer fuhr in den Kreisel ein und missachtete die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der auf der K 5705 mit einem Audi A3 von Bad Dürrheim in Richtung Oberbaldingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Autos blieben die Insassen unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell