POL-OG: Baden-Baden, B3 - Nötigung im Straßenverkehr

Gegen einen jungen VW-Fahrer hat eine 64-jährige Fahrzeughalterin Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 19-jährige Fahrzeugführer am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in der Sinzheimer Straße in Höhe einer Tankstelle die Mercedes-Lenkerin überholt haben. Hierbei habe er die Frau geschnitten, weshalb diese ihm mittels Lichthupe aufgeblendet hatte. Infolgedessen bremste der junge Fahrer wohl abrupt ab und befuhr die B3 in Fahrtrichtung Sinzheim mit geringer Geschwindigkeit zwischen 20 bis 30 Stundenkilometern weiter. Nachdem er auf der B500 in Fahrtrichtung Innenstadt Baden-Baden das Fahrzeug wieder beschleunigt habe, bremste er wohl ohne erkennbaren Grund wieder ab, bis er schließlich zum Stillstand gekommen sei. Die Mercedes-Lenkerin musste nach eigenen Angaben eine Vollbremsung einleiten, wodurch der nachfolgende Verkehr zum Stillstand kam. Der Fahrzeughalter des VWs sei schnellen Schrittes auf den dahinter befindlichen Mercedes zugelaufen. Möglicherweise um den vorher entstandenen Disput zu klären. Nachdem er von der Fahrerin zur Weiterfahrt aufgefordert wurde, sei er wieder in sein Fahrzeug gestiegen und setzte seine Fahrt in Richtung Sinzheim fort. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

