Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: KleveEinbruch/ Einbruch in Geschäftsräume

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. August 2021) in ein Geschäftsgebäude an der Albersallee ein. Die Täter näherten sich über den Hinterhof dem Gebäude und schlugen mit einem Backstein die Scheibe eines Büroraumes ein. Über das Loch in der Scheibe gelangten die Einbrecher ins Innere und durchsuchten alle weiteren Büroräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Kenntnissen flüchteten die Täter mit sechs Laptops und einem Beamter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell