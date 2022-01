Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, L 107 - Sperrung nach Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Gutach (ots)

Nach dem Unfall am Nachmittag auf der L 107 sind die Arbeiten an der Unfallstelle soweit fortgeschritten, dass die Vollsperrung der Landesstraße aufgehoben werden konnte. Derzeit ist die Bergung des Lkw durch eine Spezialfirma noch im Gange, weshalb die Unfallstelle lediglich einseitig passierbar ist. Korrektur zur Ursprungsmeldung: Die Leckage befindet sich an einem der vier Kraftstofftanks des gasbetriebenen Lastwagens, nicht an einem Tank für Ladung.

Ursprüngliche Meldung vom 27.01.2022, 14:12 Uhr:

Gutach, L 107 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Gutach Nach einem Verkehrsunfall auf der L 107 gegen 13 Uhr ist diese derzeit vollgesperrt. Während der ursprüngliche Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Skoda eine leicht verletzte Pkw-Fahrer forderte, machte offenbar ein Leck an dem Gas transportierenden Sattelzug nun eine Vollsperrung notwendig. Nach bisherigem Ermittlungsstand durchquerte der Sattelzug auf dem Weg in Richtung Oberprechtal-Dorf eine Haarnadelkurve auf der äußeren Fahrbahn, als der Innen entgegenkommende Fahrer des Skoda mit der Seite des Sattelaufliegers kollidierte. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr, Polizei und Bergedienste dauern derzeit an.

