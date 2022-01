Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Einbruch gescheitert, Zeugen gesucht

Sasbachwalden (ots)

Nach einem erfolglosen Versuch in ein Anwesen in der Straße "Am Altenrain" einzubrechen, haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Die vermeintlichen Langfinger sollen in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 21.01.2022, 16 Uhr und Donnerstag, 27.01.2022, 20 Uhr mithilfe eines Gegenstands die Fensterscheibe zum Wohnraum beschädigt haben, um dadurch in das Hausinnere zu gelangen. Dies gelang dem ungebetenen Besuch offenbar nicht. Durch die beschädigte Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden. /lg

