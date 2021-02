Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Zwischen Samstag, 20. Februar 2021, 16.00 Uhr und Sonntag, 21. Februar 2021, 10.05 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide Kennzeichen VEC-SL 234, die an einem Bus angebracht waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 23. Februar 2021, wurde um 01.40 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen auf der Münsterstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 22. Februar 2021, kam es gegen 16.17 Uhr an der Einmündung der Löninger Straße zum Kessener Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Löninger Straße nach links in den Kessener Weg abbiegen. Hierbei übersah sie eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, die auf dem Fahrradschutzstreifen der Löninger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell