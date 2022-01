Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbrecher festgenommen

Kehl (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Kehl gelang am frühen Freitagmorgen die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. Gegen 05:30 Uhr löste die Alarmanlage eines Sportgeschäfts in der Hauptstraße aus. Als die Beamten nach kurzer Zeit am Tatort ankamen, konnten sie im rückwärtigen Bereich eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Währenddessen soll der Tatverdächtige vergeblich versucht haben, sich vor den Ordnungshütern zu verstecken. Der in Frankreich lebende 30-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

