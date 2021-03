Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schafe am Salzweg gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in einen Schafstall am Salzweg ein und entwendeten ein Schafspärchen. In dem Stall konnten Blutflecken festgestellt werden. Augenscheinlich wurden die Tiere über die Weide gezogen und an einem Feldweg vermutlich auf ein Fahrzeug geladen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Umstände aufgefallen sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

