POL-EN: Hattingen- Vandalen in der Friedrichstraße

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20.03/21.03) brachen Unbekannte in ein Vereinsgebäude in der Friedrichstraße ein. Sie randalierten an dem Vereinsheim und beschädigten die Holzfassade, rissen Regenrinnen ab und warfen Mobiliar umher. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet. Augenscheinlich entzündeten die Unbekannten eine Feuerstelle im Außenbereich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

