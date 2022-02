Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in unbewohntes Haus

Borken (ots)

An der Kampstraße in Borken ist es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Die Täter waren zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 00.00 Uhr, mit Gewalt in das unbewohnte Gebäude eingedrungen: Sie hatten eine Tür aufgehebelt. Erkenntnisse über mögliche Tatbeute liegen noch nicht vor. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

