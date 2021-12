Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrüche in der Ulmenstraße

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in insgesamt zwei freistehende Einfamilienhäuser in der Ulmenstraße ein. In der Zeit von 15:50 Uhr bis 19:15 Uhr versuchten die Täter zunächst über den Keller in ein Haus einzubrechen, als das fehl schlug, nahmen die Täter eine Leiter, die sie im Garten fanden und kletterten damit auf den Balkon im 1. Obergeschoss. Hier hebelten sie die Balkontür auf und gelangten in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten die Räume und erlangten als Beute Schmuck. Auch im Nachbarhaus nahmen sich die Täter die Leiter zur Hilfe und gelangten über den Balkon ins Haus. Beute erlangten sie hier aber nicht. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

