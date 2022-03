Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstähle aus Garagen und PKW

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Geldern - Kapellen (ots)

Am Dienstag (15. März 2022) gegen 06:10 Uhr bemerkte ein 34-jähriger Zeuge aus Geldern zwei Unbekannte vor seiner Wohnung an der Gartenstraße, die sich an seinem PKW zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die Unbekannten flüchteten derweil zu Fuß.

Die Einsatzkräfte fahndeten im Bereich Kapellen nach den Verdächtigen. Auf der Heinrich-Stockmanns-Straße traf eine Streifenwagenbesatzung auf zwei Personen im Alter von 18 und 19 Jahren aus Geldern. Bei deren Durchsuchung fanden die Polizisten offensichtliches Diebesgut. Daraufhin wurden sie von der Polizei festgenommen; das Diebesgut stellten die Beamtinnen und Beamten sicher.

Noch am selben Morgen erstatteten weitere Geschädigte aus Kapellen Anzeigen wegen des Diebstahls zweier E-Scooter und alkoholischer Getränke aus Garagen, des versuchten Diebstahls eines Motorrollers sowie des Diebstahls einer Geldbörse mit Bankkarte und Bargeld.

Die beiden jungen Tatverdächtigen wurden auf der Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Darüber hinaus leitete die Polizei Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Falls Ihnen ebenfalls ein Diebstahl im Bereich Kapellen aufgefallen ist, melden Sie sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

