Kleve-Kellen (ots) - In der Zeit von Sonntag um 02:30 Uhr bis Montag (14. März 2022) um 00:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Bauwagen ein, der an der Hermann-Pardun-Straße an einer Baustelle abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, wie Bohrmaschinen und Akku-Schrauber. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch ein Fenster in den Bauwagen. ...

