Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schockanruf mit hoher Schadenssumme

Baden-Baden (ots)

Mit einer erfundenen Geschichte am Telefon über einen angeblichen Unfall, sorgten unbekannte Betrüger in Baden-Baden am Freitagnachmittag für einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei einem Telefonat wurde einer Frau aus dem Kinzigtal von einem falschen Polizeibeamten vorgetäuscht, dass ihr Sohn in der Schweiz einen Unfall gehabt habe und jetzt inhaftiert sei. Er würde nur gegen die Zahlung von 84.000 Euro wieder freikommen. Die 86-jährige Frau hob von ihrer Bank den genannten Betrag ab und übergab diesen auf Anweisung des Betrügers auf einem Parkplatz in der "Lange Straße" in Baden-Baden einem unbekannten männlichen Abholer. Der Sachverhalt stellte sich später als nicht wahr heraus.

Wenn Ihnen Anrufe zweifelhaft vorkommen rät die Polizei:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110

(ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und

sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Telefonanrufe.

- Informieren Sie sich vor einer Geldübergabe an Abholer von

behördlichen Stellen, selbst bei den genannten Behörden oder Gerichten, ob tatsächlich Forderungen bestehen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen!

