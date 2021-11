Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Einbruch in mobilen Impfcontainer

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter über die Metalltür in einen mobilen Impfcontainer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ein. Die Schränke in dem Container wurden ebenfalls aufgebrochen und durchsucht. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 823060, bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell