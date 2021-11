Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Trickdieb mit Zwei-Euro-Wechseltrick erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine 79-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 12:05 Uhr in der Grabenstraße Opfer eines Trickdiebes. Sie war dort zu Fuß unterwegs und wurde von dem Unbekannten angesprochen, der sie darum bat, zwei Euro zum Telefonieren zu wechseln. Als die Frau dieser Bitte nachkam, gelang es dem Täter zunächst unbemerkt etwa 900 Euro Bargeld in Scheinen aus ihrer Geldbörse zu ziehen. Als die Frau auf den Diebstahl aufmerksam wurde, stieg der Mann in einen dunkelblauen SUV und flüchtete. Er wurde als ca. 55 bis 60 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und sehr kräftig mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er sprach deutsch mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere eine etwa 40 Jahre alte Fraumit kinnlangen, hellblonden Haaren, die den Vorgang beobachtet haben soll, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

