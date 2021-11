Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten verursacht Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten auf der Bundesstraße 10, kurz vor der Ortseinfahrt nach Schwieberdingen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz. Eine 27-jährige Audi-Lenkerin fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf die unmittelbar vor ihr fahrende 68-jährige Mercedes-Lenkerin auf, als sich der fließende Verkehr verlangsamte. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes auf einen vorausfahrenden Klein-LKW geschoben wurde, in dem ein 48-jähriger Fahrer saß. Etwa 7.500 Euro Sachschaden entstanden bei dem Zusammenstoß. Die Unfallstelle wurde schnell geräumt, dennoch bildete sich ein größerer Rückstau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell