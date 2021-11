Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 17:10 Uhr in der Riedstraße vor dem Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten VW auf der Beifahrerseite. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

