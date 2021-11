Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Korntal-Münchingen: Kontrolle über das Fahrzeug verloren - Beifahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr verlor ein 45-jähriger Peugeot-Lenker beim Befahren der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen von der Bundesstraße 10 kommend in Fahrtrichtung Heilbronn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Kurvenbereich brach, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, das Heck des Peugeot aus, sodass der 45-jährige Fahrer versuchte dagegen zu lenken. Hierbei kollidierte der Peugeot mit der linken Betonwand, wurde nach rechts abgewiesen und kam in der Mitte beider Fahrspuren zum Stehen. Der 19-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell