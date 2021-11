Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Jugendliche zündeln an Mülleimer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 13:50 Uhr sollen noch unbekannte Jugendliche versucht haben den Mülleimer an der Bushaltstelle "Liebenau" in Waldenbuch in Brand zu setzen. Ein Linienbusfahrer verständigte die Polizei, welche die Jugendlichen jedoch nicht mehr antreffen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Waldenbuch war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrkräften vor Ort und befüllten den Mülleimer vorsorglich mit Wasser. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

