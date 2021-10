Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Rollladen

Nastätten (ots)

Zwischen dem 21.10.2021 und dem 22.10.2021 kam es in der Bahnhofstraße in Nastätten, gegenüber des Postparkplatzes, zu einer Sachbeschädigung an einem Rollladen eines Hauses. Dieser wurde vermutlich zur Nachtzeit, im Rahmen der aktuell stattfindenden Kirmes, angegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell