Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zigarettenautomatenaufbruch

Niederwallmenach (ots)

Am 14.10.2021 wurde in Niederwallmenach, in der Lindenstraße, eine Zigarettenautomatenaufbruch aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Tatzeitraum, zur Täterbeschreibung oder Tathergang machen können, melden sie sich bitte telefonisch bei der sachbearbeitende Dienststelle in St. Goarshausen unter der 06771 9327-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell