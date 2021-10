Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in Höhr-Grenzhausen,Ferbachstraße, zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus.Hinweise zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die FFW Höhr-Grenzhausen war vor Ort und konnte den Brand zeitnah löschen. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

