Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Haftbefehle vollstreckt, Polizistin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Der Versuch, einen gesuchten 58 Jahre alten Mann festzunehmen, endete am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in der Lessingstraße in Affalterbach mit Widerstandshandlungen und einer leicht verletzten Polizistin. Der 58-jährige hatte gleiche mehrere Straf- und Bußgeldverfahren offen, weshalb Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war. Zivile Polizisten erkannten den Gesuchten und sprachen ihn beim Verlassen seines Fahrzeugs an. Nachdem er daraufhin einen erfolglosen Fluchtversuch unternommen hatte, leistete er bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand. Er musste zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell