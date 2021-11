Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Brems- und Gaspedal verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 19.00 Uhr an der Einmündung Ludwigsburger Straße / Kleinbottwarer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 18jährige Fahranfängerin befuhr die Ludwigsburger Straße und wollte mit ihrem VW nach links abbiegen. Im Kurvenbereich verwechselte sie mutmaßlich das Gas- und Bremspedal, kam hierauf nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte den Bordstein und kollidierte nach dem Gegenlenkversuch mit dem Nissan eines 32-Jährigen, der an der Ampel in der Kleinbottwarer Straße wartete. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kleinbottwarer Straße bis ca. 20.00 Uhr gesperrt werden.

