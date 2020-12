Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Eine Leichtverletzte nach Schmorbrand

Neuenkirchen b. BramscheNeuenkirchen b. Bramsche (ots)

Am Dienstagmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Küchenbrand am Haarmeyers Kamp gerufen, nachdem ein Rauchmelder in einer Obergeschosswohnung gegen 13 Uhr einen Alarm ausgelöst hatte. Nach ersten Ermittlungen wurde zuvor unbeabsichtigt ein Glaskeramikfeld eingeschaltet, woraufhin es durch ein abgelegtes Küchentuch zu einem Schmorbrand und einer Rauchentwicklung kam. Eine 89-jährige Bewohnerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

