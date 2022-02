Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motorradfahrerin stürzt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (27. Februar 2022) wollte eine 45-jährige Lippstädterin mit ihrem Motorrad von einem Grundstück in der Pappelallee auf die Straße einbiegen. Hierbei kam sie aus ungeklärter Ursache ins Rutschen und stürzte mit ihrem Krad zu Boden. Sie wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell