Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt, Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitag, 25.02.22, ,18.00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Mix Marktes an der Südstraße ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin hatte mit ihrem Pkw bereits die Parklücke verlassen und wollte in Richtung Ausfahrt fahren. In diesem Moment fuhr ein älterer Herr mit seinem Pkw ebenfalls rückwärts aus seiner Parklücke. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw der Geschädigten. Der verursachende Pkw stieß gegen die Heckstoßstange des geschädigten Fahrzeuges. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach Zeugenhinweisen handelt es sich bei dem verursachenden Pkw um einen weißen Pkw Skoda Fabia. Es wurde das Fragmentkennzeichen SO-LB ??? abgelesen. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (tk)

Ense-Bremen, Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 25.02.22, von 15.00 bis 20.00 Uhr drangen der/die unbekannten Täter in der Conradistraße in ein Einfamilienhaus ein. Der/die Täter gelangten über die Terrassentür in das Gebäude. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand wurde Bargeld und Schmuck erbeutet. Wer Angaben zu verdächtigen Personen in dem Tatzeitraum machen kann, möge sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 in Verbindung setzen. (tk)

Lippstadt, Einbruch in Reihenhaus

Am Freitag, 25.02.22, zwischen 09.00 und 14.00 Uhr drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Im Ried ein. Sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse des Hauses wurden geöffnet und durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Bekleidung. Wer Angaben zu verdächtige Personen in dem Tatzeitraum machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (tk)

Soest, bei Überschlag mit Pkw leicht verletzt

Am Samstag, 26.02.22, 15.55 Uhr befuhr der 21-jährige mit dem Pkw die B 475 in nördlicher Richtung. Kurz hinter der Kreuzung zum Weslarner Weg kam des Pkw nach Zeugenaussagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch heftiges Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern, überquerte die gesamte Fahrbahnbreite, prallte in die gegenüberliegende Schutzplanke und wurde von dort in die angrenzende Böschung abgewiesen. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer gab vor Ort an, dass er am Steuer eingeschlafen sei. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt. (tk)

Warstein-Suttrop, Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, 26.02.22, 06.30 Uhr befuhr der 52-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw die Kallenhardter Straße. Im Einmündungsbereich zur Kreisstraße übersah der Lkw-Fahrer den Pkw einer 29-jährigen Fahrzeugführerin. Er missachtete deren Vorfahrt, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch festgestellt. Der angebotene Atemalkoholtest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde angeordnet. (tk)

