Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendieb festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt an der Marktstraße ein Ladendiebstahl beobachtet. Zwei Männer steckten sich diverse Lebensmittel in die Kleidung und verließen den Markt, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Die Männer konnten verfolgt werden. Gleichzeitig wurde die Polizei informiert. Wenige Minuten später konnte ein 24-jähriger Mann aus Georgien festgenommen werden. Der 24-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Strafrechtlich muss er sich nun wegen Diebstahls verantworten. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell