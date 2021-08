Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Erneut Steelen im Visier gewissenloser Diebe

Wesel (ots)

In der Zeit von Montag, 15.15 Uhr, bis Dienstag 07.30 Uhr, haben erneut Unbekannte vermutlich versucht, an Gegenstände aus einer Urnenstelen-Anlage am Friedhof an der Caspar-Baur-Straße zu kommen.

In einem Fall gelang es den Tätern, die Steinplatte einer Kammer zu entfernen und vor die Anlage zu stellen. Was die Diebe möglicherweise aus der Kammer mitnahmen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Wesel bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

