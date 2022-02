Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kamera aus Hand geschlagen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch fand eine Veranstaltung im Stadttheater am Cappeltor statt. Eine 22-jährige Journalistin machte während der Veranstaltung Fotos. Damit war ein Mann anscheinend nicht einverstanden und er schlug der Frau die Kamera aus der Hand. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei in Lippstadt bittet um Hinweise zu dem Täter unter 02941-91000. (we)

