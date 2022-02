Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Mann festgenommen

Erwitte (ots)

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr hielten sich mehrere verdächtige Personen an einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße auf. Durch Polizeibeamte wurden die Personen kontrolliert. Ein 21-jähriger Mann aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Er wurde festgenommen und der Polizeiwache Lippstadt zugeführt. Die Kriminalpolizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu den festgenommenen Ladendieben an der Soester Straße gibt. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell