Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Ladendiebe festgenommen

Erwitte (ots)

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr wurden in einem Verbrauchermarkt an der Soester Straße mehrere Männer beobachtet, welche sich gerade diverse Rasierklingen in die Taschen der Kleidung steckten. Die Polizei wurde unmittelbar alarmiert. Mit mehreren Streifenwagen wurde sofort zur Soester Straße gefahren. Beim Eintreffen vor Ort, versuchten die Männer vor den Beamten zu flüchten. Drei georgische Staatsangehörige im Alter von 33, 38 und 47 Jahren konnten jedoch eingeholt und festgenommen werden. Alle haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Durch das arbeitsteilige und gewerbsmäßige Vorgehen besteht der Tatverdacht des schweren Bandendiebstahls. Aktuell befinden sich die drei Männer noch zur Prüfung einer Untersuchungshaft in den Zellen der Polizeiwache Lippstadt. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell