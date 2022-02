Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Nach Diebstahl in die Zelle

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 18:35 Uhr wurde ein 29-jähriger, sich zurzeit in der Gemeinde Möhnesee aufhaltender Mann, bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt am Bahnhof Soest erwischt. Während seines Diebstahls zertrümmerte der 29-Jährige eine Glasflasche. Dadurch verletzte er sich an seiner Hand. Mit einem Rettungstransportwagen wurde er zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gefahren. Doch statt die Hilfe anzunehmen, benahm er sich nun völlig daneben. Er urinierte gegen den Rettungstransportwagen, sodass erneut die Polizei informiert wurde. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv. Schließlich musste er in Gewahrsam genommen werden und sich in der Zelle der Polizeiwache Soest beruhigen. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell