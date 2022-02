Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 14:55 Uhr wollte eine 63-jährige Frau aus Werl mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Lindenallee einfahren. Dabei über die 63-Jährige eine 59-jährige Radfahrerin aus Werl. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell