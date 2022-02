Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Drogen aufgefunden

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Eichendorffstraße zwei 25 und 21 Jahre alte Männer aus Bad Sassendorf. Bei der Kontrolle wurden bei beiden Männern illegale Drogen aufgefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Strafrechtlich müssen sich die Männer nun wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell