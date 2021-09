FW Dresden: Achtung Übung: Brand im Eisenbahntunnel am Flughafen Dresden

Feuerwehr Dresden

Dresden (ots)

Wann: 04. September 2021 00:55 Uhr Wo: Wilhelmine-Reichard-Ring

Die Feuerwehr Dresden führt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Einsatzübung im Bereich des Flughafen Dresden durch. Es wird angenommen, dass die Lokomotive eines Zuges im mittleren Bereich des Eisenbahntunnels unter dem Flughafengelände in Brand geraten ist. Mehrere Personen werden vermisst bzw. sind verletzt. Aus der Belüftungsanlage dringt Rauch aus dem Tunnelbereich nach oben. Es wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet und die Rettung der Personen eingeleitet. Neben der Bundespolizei und dem Notfallmanager der Deutschen Bahn ist auch die Flughafenfeuerwehr im Einsatz und unterstützt bei der Personensuche. Im Rahmen dieser Einsatzübung werden unter anderem das taktische Vorgehen in verqualmten Tunnelanlagen, die Rettung von Personen aus den Waggons und der Lokomotive sowie die Kommunikationswege zwischen allen Beteiligten überprüft und getestet. Die Rettung der Personen aus dem Gleisbereich erfolgt mit speziellen Schienenrollwagen, welche an den Tunnelportalen im Einsatzfall bereitstehen und durch die Feuerwehr zum Einsatz gebracht werden. Zahlreiche Trupps unter Atemschutz sind derzeit mit der Rettung der Personen beschäftigt. Neben den o.g. Kräften sind bei dieser Einsatzübung insgesamt 54 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche im Einsatz. Der Flughafenbetrieb ist von der Übung nicht betroffen. Die Übung wird bis etwa 3 Uhr dauern.

