Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 02. September 2021 10:05 - 11:40 Uhr Wo: BAB 4 Dresden - Görlitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein Fahrzeugtransporter zwischen den Anschlussstellen Wilder Mann und Hellerau in Brand. Dabei wurde der Fahrer des Fahrzeuges verletzt. Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 der Brand eines Kleintransporters gemeldet. Die alarmierten Kräfte konnten bereits auf der Anfahrt eine große schwarze Rauchsäule feststellen. Als die Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Fahrzeug im Vollbrand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und parallel dazu die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem Strahlrohr und unter Verwendung von Wasser und Schaum löschen. Nachdem der Brand gelöscht war, mussten Brandruß und Brandschutt von der Fahrbahn entfernt werden. Auf Grund des Einsatzes musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden, was zu einem langen Stau führte. Im Einsatz waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Pieschen, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Klotzsche und Wilschdorf.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell