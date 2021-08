Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 20.-22. August 2021 (Absturz von Personen)

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden wurde in den vergangenen 72 Stunden insgesamt 581 Mal alarmiert. In 215 Fällen kam dabei ein Notarzt zum Einsatz. 6 Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 251 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu 25 Brandeinsätzen und in 46 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Außerdem kam es zu 6 Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Rettung von zwei Personen am Steilhang

Wann: 21.08.2021 00:48 Uhr Wo: Heideschanze

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 ein Absturz von zwei Personen gemeldet. Aus unbekannter Ursache waren zwei Personen an einem Steilhang in Not geraten. Aufgrund der Dunkelheit gestaltete sich das Auffinden der Personen schwierig. Nach telefonischer Rücksprache mit dem in Not geratenen Anrufer und der Übermittlung der Koordinaten an die Einsatzkräfte, konnten der Einsatzort lokalisiert und die zwei verletzten Personen gerettet werden. Im Einsatz waren 52 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Löbtau und Altstadt, der Rettungsdienst, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell