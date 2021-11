Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Apolda (ots)

Am 14.11.2021, gegen 09:00 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Apolda in der Bahnhofstraße in Apolda ein 21jähriger Mann auf, der hier mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Daraufhin wurde der junge Mann angehalten und festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz für das Gefährt besteht. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt.

