Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Defekter Pkw aufgebrochen

Weimar (ots)

Bereits am Anfang diesen Monats musste ein Mann seinen Wagen nach einem Defekt an der Raststelle in Mellingen zurücklassen. Als er am gestrigen Sonntag zurückkam, um sich dem Fahrzeug anzunehmen, musste er feststellen, dass dies während der Standzeit schon andere taten. Aus dem Mitsubishi wurden ein Kindersitz und die Autobatterie entwendet.

