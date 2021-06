POL-HB: Nr.: 0434 --Couragierte Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 07.06.2021, 13:10 Uhr

Montagmittag versuchten vier Männer, einen 24-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt auszurauben. Zeugen beobachteten die Tat und hielten einen 17-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen 13:10 Uhr stand der 24-Jährige im Bereich der Bahngleise am Bahnhofsplatz. Aus der Straßenbahnlinie 10 stiegen vier Männer aus, darunter auch der 17-Jährige. Einer aus der Gruppe ging auf ihn zu und schlug ihn in Richtung seines Kopfes. Der 24 Jahre alte Mann schubste den Unbekannten, woraus sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Zudem hielten sie den Mann fest und durchsuchten ihn nach Wertsachen. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurden auf die Situation aufmerksam. Einer ergriff einen der Räuber. Der 17-Jährige befreite seinen Kompagnon, sodass der Unbekannte und die zwei andere flüchteten. Er selber jedoch wurde nun vom Sicherheitsdienstmitarbeiter festgehalten. Ein weiterer Zeuge, der sich als Polizist zu erkennen gab und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes halfen bei der Sicherung, bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Bei dem Vorfall wurden die Sicherheitsdienstmitarbeiter und ein Ordnungsdienstmitarbeiter leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte den 17-Jährigen zur Wache brachten, versuchte er in Richtung der Polizisten zu spucken. Bei seiner Durchsuchung am Revier fanden Einsatzkräfte ein Pfefferspray und eine kleine Menge Cannabis. Außerdem endeckten sie eine leere Damengeldbörse und ein Smartphone, die nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl stammten und beschlagnahmt wurden. Der 17-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn fertigten Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen schwerem Raub, gefährlicher Körperverletzung, wegen Bedrohung und Diebstahls, sowie unerlaubtem Betäubungsmittelbesitzes. Außerdem erhielt er einen 14-tägigen Platzverweis. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes genommen.

Die drei Unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen schlank und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Außerdem hatten sie einen dunklen Teint. Die Männer trugen alle schwarze Oberteile, einer war mit einer mintfarbenen Jogginghose bekleidet. Zudem hatten zwei von ihnen eine Schirmmütze auf und einer aus der Gruppe trug einen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter: 0421 362-3888 entgegen.

Polizei Bremen